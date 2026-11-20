Edirne’nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlama ve etkinlik programları düzenlendi. Kutlamalar kapsamında ilçe halkına yönelik gerçekleştirilen ücretsiz yağ dağıtımı, günün en dikkat çeken anlarına sahne oldu.
ÜCRETSİZ YAĞ ALABİLMEK İÇİN YARIŞTILAR
Kurtuluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan ücretsiz yağların dağıtımına başlanmasıyla birlikte alanda büyük bir hareketlilik yaşandı. Dağıtım noktasına akın eden çok sayıda vatandaş, ücretsiz yağ alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtım sırasındaki o anlar çevredekilerin dikkatini çekti.
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