Megakent İstanbul’da vatandaşların ticari taksilerde yaşadığı mağduriyet ve tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Yasal düzenlemelerle kesin olarak yasaklanmasına rağmen seyir halindeyken direksiyon başında sigara içen taksi şoförü, kendisini uyaran yolcuya sergilediği tavırla tepkilerin odağı oldu.

UYARI GELİNCE ARACI KENARA ÇEKİP MÜŞTERİYLE TARTIŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul’da seyir halindeki bir ticari takside meydana geldi. Taksi şoförünün araç içerisinde sigara içmesi üzerine duman ve kokudan rahatsız olan yolcu, sürücüye "Sigara içmeyin, rahatsız oluyoruz" diyerek uyarıda bulundu. Yolcunun en doğal hakkı olan bu uyarısına sinirlenen taksi şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuyla tartışmaya başladı.

"KİMSE BANA EMİR VEREMEZ"

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan şoförün, kurallara uymak yerine yolcuya yönelik tehditkar ve sert ifadeler kullandığı görüldü. Sürücünün, "İşi de bırakırım, durağı da. Arabayı da yakarım. Kimse bana emir veremez" dediği anlar, araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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TAKSİCİYE YOĞUN TEPKİ

Kısa sürede yayılan ve büyük dikkat çeken görüntülerin ardından, hem kuralları ihlal eden hem de yolcuya sert çıkışan taksi şoförüne vatandaşlardan yoğun tepki geldi. İstanbullular, kentte sık sık benzer sorunların yaşanmasına tepki göstererek denetimlerin artırılmasını istedi.