‘AROMASIYLA NAM SALMIŞTIR’





Çevreli Köyü Muhtarı Turgay Aslan, üzümün Türkiye’de pek çok yere gönderildiğini ifade ederek, "Çevreli köyünün eski adı Peterek köyüdür. Köyünde üzümü meşhurdur; o yüzden Peterek üzümü denir. Rakım burada yüksek olduğu için hasat zamanı bu zaman kalıyor. Diğer yerlerdeki üzümlerin hasadı yapılmış durumdadır. Kış mevsimine 2 ay kaldı hala sofralarımıza kadar gelen Peterek üzümü vatandaşların damak tadına hitap ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor. Aromasıyla nam saldığı için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gönderdik. Kurum amirlerine kasa kasa üzüm gönderdiğimiz de oldu" dedi.