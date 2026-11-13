Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen etkinlikte, atmacacıların üç ay boyunca baktığı 100'e yakın atmaca doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Programda en güzel atmaca için jüri değerlendirmesi yapılırken, doğaya salım sırasında sevinç ve hüzün bir arada yaşandı.
Hopa'da düzenlenen programda yaz boyunca atmacacılar tarafından beslenip bakımları yapılan 100'e yakın atmaca doğaya salındı.
Etkinliğe Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli ve Rize'deki atmacacılık derneklerinin üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.
Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya: "Şehrimizin en karakteristik hayvanı atmaca." Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, atmacanın şehir için taşıdığı değeri bu sözlerle anlattı.
2026 yılında doğaya salınacak atmacalar arasında en güzelinin belirlenmesi için jüri değerlendirmesi yapıldı; dereceye girenlere ödül ve plaket verildi.
Geleneksel Atmacacılık Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, "Hem hüzünlüyüz hem sevinçliyiz." dedi.
Atmacalarını çocuğu gibi gördüğünü belirten Erdem Kara, "Çocuğum gibi bakarım." ifadelerini kullandı.
Kerim Uzun, atmaca yetiştirmenin kendisi için bir tutku olduğunu ifade etti.
Nazım Kazaskeroğlu, atmaca tutmak için dedesinin peşinden dağa çıktığı yılları anlattı.
Program, Hopa Atmaca ve Atmacacılar Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğinin ev sahipliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.
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