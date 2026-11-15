Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı derelerde su seviyesini ve debiyi yükseltti, Borçka-Hopa kara yolunda yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı; güzergahta ulaşımda aksamalar yaşandı. Alçak kesimli ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogramı aştı. Borçka'da taşan dere, Karagöl yolunun bir bölümünü çökertti.
Sağanak etkisini sürdürdü Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış bölgede devam etti.
Arhavi ilçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesi, taşma noktasına ulaştı.
Borçka-Hopa kara yolu Yamaçtan gelen sel suları tahliye kanallarını tıkadı, güzergâhta ulaşımda aksamalar yaşandı.
Borçka'da debisi yükselen dere taştı, dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu yolun bir bölümü çöktü ve Karagöl yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Ekipler sahada Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı; vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmaları istendi.
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