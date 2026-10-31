Artvin'de kış erken geldi: Zirveler bir gecede beyaza büründü
17:18, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgedeki dağlar ve yaylalarda kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.
Artvin'in yüksek rakımlı yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kentte dün akşam başlayan yağmur, gece hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları ile Marsis ve Salikvan, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan ve Şavşat ilçesindeki Arsiyan yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki dağlar ve yaylalarda kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.
İşte o eşsiz görüntüler...
Başlıklar :Artvinkarhava durumutürkiyedoğakar yağışı