Cenaze dönüşü kaza: İki kişi yaralandı

Artvin’in Hopa ilçesinde cenaze töreninden dönerken kaza yapan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hopa ilçesi Yoldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Borçka’daki cenaze töreninden dönen Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı’nın bulunduğu 53 HA 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Nuri Bıyıklı ve Ayşe Bıyıklı, yapılan ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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