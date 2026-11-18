"KORUNMASI İÇİN TESCİL EDİLMESİ ÖNEMLİ"





Dişbudak ağacının korunmasının önemine değinen Prof. Dr. Tüfekçioğlu, “Dişbudakta bu kadar büyük çapa hiç denk gelmemiştik. İlk kez burada denk geldik. Burada da büyük ihtimalle vatandaşlar onu korumuşlar; muhteşem bir ağaç. Buna en yakın çapta, yaklaşık 1 metre çapında Düzce'de tescilli bir dişbudak ağacı var. Ama Artvin'de dişbudak olarak tescilli hiçbir ağacımız yok. Dolayısıyla çok sevindik. Türkiye'nin en büyük çaplı dişbudak ağacını Artvin'de bulmamız bizi ayrıca sevindirdi. Ayrıca bulmamız iyi oldu. Çünkü korunması anlamında da yapılması gerekenler var. Burası mezarlık olduğu için şimdi bu ağacın yakınına mezar koyulması doğru olmaz. Kökleri zarar görür. Kesilmek durumunda olur. Dolayısıyla ağacın korunması açısından da tescil etmemiz önem arz ediyor” diye konuştu.