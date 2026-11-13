Geleneği koruyarak devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Aloğlu, atmacacılığın doğru anlaşılması ve birlik ruhunun korunması adına bu tür programların önemli olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından folklor ekibi gösteri sundu. Jüri tarafından seçilen "sezonun en güzel atmacası"nın sahibine ödül verildi. Program, Artvin ve Rize'de yıl boyunca tutulan 100 atmacanın doğaya salınmasıyla tamamlandı.