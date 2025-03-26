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Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

12:5826/03/2025, Çarşamba
IHA
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10 aylık bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
10 aylık bebek, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'da tedavi görmekte olan kalp hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hipoplastik sol kalp sendromu tanısı ile tedavi gören 10 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için uzman ekipler tarafından değerlendirilmesi sonucu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Hastanın güvenli nakli için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Van Ferit Melen Havalimanı'na yönlendirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından uçağa alınan hastanın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine uçak ambulans ile nakli sağlandı.

#Van
#İstanbul
#Başakşehir

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