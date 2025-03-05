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Ambulans uçak 4 günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak 4 günlük bebek için havalandı

13:285/03/2025, Çarşamba
AA
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Kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla Van'dan İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak darlığı (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


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