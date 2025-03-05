Ambulans uçak 4 günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak darlığı (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.