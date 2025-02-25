Mersin'de ambulans helikopter erken doğan ikizler için havalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 34 haftalık dünyaya gelen ikiz bebekler, tedavileri için ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, erken doğan ikiz bebeklere ilk müdahale, Gülnar Devlet Hastanesinde yapıldı.
Bebeklerin, ileri tetkik ve tedavileri için kent merkezine nakledilmesine karar verildi.
Hazırlıkların ardından bebekler, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle kısa ve güvenli şekilde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İkiz bebeklerin tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.