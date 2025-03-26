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Fazla film izleyen acemi soyguncular çığlığı duyunca kaçtı

Fazla film izleyen acemi soyguncular çığlığı duyunca kaçtı

13:2626/03/2025, Çarşamba
DHA
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Kuyumcuyu soymaya kalkan hırsızların planı, çalışanın çığlık atması sonucu suya düştü.
Kuyumcuyu soymaya kalkan hırsızların planı, çalışanın çığlık atması sonucu suya düştü.

Adana Yüreğir ilçesinde soygun için girdikleri kuyumcudaki çalışanın çığlık atması sonucu kaçan şüpheli ve iş birlikçisi, iki saat sonunda polise yakalandı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim İ. (19) ile arkadaşı S.D. (17), müşteri gibi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Bir süre dükkandaki altınlara bakan şüpheliler, dikkat çekmemek için kuyumcu İbrahim B. ve eşi Naime B. ile pazarlık yaptı. Daha sonra İbrahim İ., belinden çıkardığı tabancayı Naime B.'ye doğrultup, "Altın ve paraları ver, sizi vurmak istemiyorum" dedi. Paniğe kapılan kadın çığlık atarak, panik butonuna basmaya çalıştı.


Korkup paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu çiftin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin Yavuzlar Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüphelileri ara sokakta yakaladı.




"ÇIĞLIĞI DUYUNCA ALTINLARI ALAMADAN KAÇTIK"

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim İ., "Elimdeki tabanca kurusıkıydı. Kadının çığlık atması üzerine korktuk. Altınları alamadan, kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ. ile iş birlikçisi S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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