Fazla film izleyen acemi soyguncular çığlığı duyunca kaçtı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim İ. (19) ile arkadaşı S.D. (17), müşteri gibi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Bir süre dükkandaki altınlara bakan şüpheliler, dikkat çekmemek için kuyumcu İbrahim B. ve eşi Naime B. ile pazarlık yaptı. Daha sonra İbrahim İ., belinden çıkardığı tabancayı Naime B.'ye doğrultup, "Altın ve paraları ver, sizi vurmak istemiyorum" dedi. Paniğe kapılan kadın çığlık atarak, panik butonuna basmaya çalıştı.