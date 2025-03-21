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Özel eğitim merkezinden hırsızlık yaptı: Güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı

Özel eğitim merkezinden hırsızlık yaptı: Güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı

11:0221/03/2025, Cuma
AA
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki özel eğitim merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Seyhan Mahallesi'ndeki bir özel eğitim merkezinden, 3 Mart'ta yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizleyen şüpheli tarafından 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve 300 lira çalındı.

Şüpheli yakalanarak tutuklandı

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Ş.Ö'yü adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Adreste yapılan aramada, özel eğitim merkezinden çalınan eşyalar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kameraları izlendi

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının özel eğitim merkezine pencereden girmesi ve odalarda gezerek elektronik eşyaları çalması yer alıyor.

Ayrıca, öğretmenler odasındaki askıda bulunan bez çantayı kafasına geçirerek gizlenmeye çalıştığı görülen zanlının, merkezden çıktıktan sonra çaldığı eşyalarla çevredeki başka iş yerlerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendiği tespit edildi.

#Adana
#Hırsızlık
#Özel eğitim merkezi
#tutuklama

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