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Eğlenceden dönen genç para bulamayınca otomobil çaldı: Yakıtı bitince bir tane daha çaldı

Eğlenceden dönen genç para bulamayınca otomobil çaldı: Yakıtı bitince bir tane daha çaldı

09:4631/03/2025, Monday
IHA
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Bursa'da arkadaşlarıyla gezmeye çıkan şüpheli, eve dönmek için para bulamayınca otomobil çaldı. Çaldığı otomobilin yakıtı bitince, bir tane daha çalan şüpheli, kazaya karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da şüpheli G.T. (23), arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Dışarda eğlenen G.T., eve döneceği sırada parasının bittiğini fark etti. Durum üzerine gözüne kestirdiği hafif ticari aracı dakikalar içinde çalan şüpheli, bir süre ilerledikten sonra aracın yakıtının bittiğini fark etti.


Çaldığı aracın yakıtının bittiğini fark eden G.T., bunun üzerine aracı park etti. Bir süre yoluna yaya devam eden şahıs, gözüne başka bir otomobil kestirdi. Onu da düz kontak ile çalıştıran G.T., yine merkez Osmangazi ilçesinde kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı G.T.'ye müdahalesini gerçekleştirirken, plaka sorgusu yapan ekipler ise aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete getirilen G.T., verdiği ifadesinde polise ikinci şoku yaşattı. Polisin 'neden çaldın' sorusuna 'taksiyle gidecek param yoktu, ben de otomobil çaldım' diye cevap verdi. Şüpheli G.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#bursa
#hırsızlık
#çalıntı

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