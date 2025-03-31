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Makas atması sosyal medyada paylaşıldı: Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Makas atması sosyal medyada paylaşıldı: Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

09:3031/03/2025, Pazartesi
IHA
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Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler sosyal medya sayfalarında paylaşıldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler sosyal medya sayfalarında paylaşıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyerek, güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.

Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarında trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, aynı yöne seyir halinde olan diğer araçların kamerasına takıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler sosyal medya sayfalarında paylaşıldı.


Bunun üzerine araştırma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan kimliği belirledikleri sürücüye 9 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken; 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da hakkında işlem başlatıldı.



#denizli
#pamukkale
#makas

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