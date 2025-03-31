Makas atması sosyal medyada paylaşıldı: Sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarında trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, aynı yöne seyir halinde olan diğer araçların kamerasına takıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler sosyal medya sayfalarında paylaşıldı.