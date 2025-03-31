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Polislerden şaşırtan denetim: Ceza yerine tatlı ve kolonya ikram ettiler

Polislerden şaşırtan denetim: Ceza yerine tatlı ve kolonya ikram ettiler

08:1431/03/2025, Pazartesi
IHA
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Tatlı ve kolonya ikramının yanı sıra sürücülere güvenli sürüş kuralları hatırlatıldı.
Tatlı ve kolonya ikramının yanı sıra sürücülere güvenli sürüş kuralları hatırlatıldı.

Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince sürücülere geleneksel denetimlerin dışında anlamlı bir sürpriz yaparak kolonya ve şeker ikramında bulundu. Bu duyarlı uygulama, hem bayram coşkusunu yolda yaşattı hem de trafik güvenliğine dikkat çekti.

Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahada etkin bir denetim gerçekleştirdi. Ancak bu kez denetimler sadece trafik kurallarını kontrol etmekle sınırlı kalmadı; sürücülere bayramın ruhuna uygun anlamlı bir jest yapıldı. Trafik ekipleri, yolda seyir halindeki sürücüleri durdurarak geleneksel evrak kontrolü yerine, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Bayram coşkusunu yolda da yaşatmayı amaçlayan bu uygulama, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Aynı zamanda sürücülere güvenli sürüş kuralları hatırlatılarak trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme yapıldı.


Ekipler, bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını belirterek, özellikle hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve dikkatsiz sürüşten kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan ekipler, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

#denizli
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