İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi öldü

Çanakkale Ezine-Bayramiç yolunda seyreden O. A. idaresindeki otomobil, R. Z'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücü O. A, aynı otomobildeki yolculardan Y. A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.