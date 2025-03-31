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Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

07:2631/03/2025, Pazartesi
DHA
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Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü park halinde olan hafif ticari araç ile servise minibüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü park halinde olan hafif ticari araç ile servise minibüsüne çarptı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa Yıldırım'da, D.K. idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan B.G. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü park halinde olan hafif ticari araç ile servise minibüsüne çarptı. Kamyonet ise metro alt geçidine çarparak durabildi. Kazada, D.K., B.G. ve kamyonette yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği çalışmanın ardından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#bursa
#trafik kazası
#yıldırım

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