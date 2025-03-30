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Artvin'de ölümlü feci kaza: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Artvin'de ölümlü feci kaza: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

21:2430/03/2025, Pazar
IHA
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Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının acı bilançosunda can kaybı artıyor.
Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının acı bilançosunda can kaybı artıyor.

Bayram sevinçlerini hüzne dönüştüren trafik kazaları Artvin'de bir ocağa ateş düşürdü. Göleşen köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan eşi hayatını kaybetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Talip Işık yönetimindeki otomobil, Göleşen köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık ise hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.



#Artvin
#Kaza
#Bayram

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