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Gaziantep'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Gaziantep'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

21:4029/03/2025, Cumartesi
DHA
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Gaziantep'teki kazada her iki araçta bulunan dört kişi yaralandı.
Gaziantep'teki kazada her iki araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahaleyi yapıp, ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen A.M.C. (24) yönetimindeki 06 BUS 642 plakalı otomobil, F.K. (48) yönetimindeki idaresindeki 27 AUK 226 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki M.C.Ö. (24) ve M.E. (20) yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahaleyi yapıp, ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Gaziantep
#Kaza
#İslahiye

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