Hatalı sollama: İkisi çocuk altı ölü

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 10.30’da Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine giden Muhammet Emin Özdemir idaresindeki 31 GE 368 plakalı otomobil ile karşı yönden Haymana istikametine giden Abdullah Özgen kontrolündeki 06 EPP 091 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.





VEFAT EDENLERDEN 2’Sİ ÇOCUK

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir ile 6 yaşındaki erkek çocuğu Görkem Yıldırım, sürücü olan oğlu ile aynı isme sahip Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir olmak üzere, iki araçtan toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Neriman Yıldırım, Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir ise olay yerine gelen ekipler tarafından Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenazeler, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Haymana Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





CENAZELER BUGÜN DEFNEDİLECEK

Yıldırım ailesinin yakını Beyazıt Selvi, “Ölü olduğunu bilmiyordum. Daha sonra annem beni aradı. Dayısının torununun vefat ettiğini söyledi. Kazanın hatalı sollama nedeniyle olduğu söyleniyor. İki yakınım vefat etti. Biri annemin dayısı, diğeri torunu. İki de yaralımız var. Biri dayımın gelini, diğeri de büyük oğlu. Şu anda durumları nasıl bilmiyoruz” diye konuştu. Vefat eden Yıldırım ailesi fertlerinin bugün Haymana’nın Katrancı köyünde toprağa verileceği belirtildi.



