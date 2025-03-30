Bayram tatilinin acı bilançosu: 766 kaza bin 219 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelinde 766 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybederken, bin 219 vatandaş ise yaralandı.
Yarım milyon araç denetlendi
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliği için Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, tatilin ilk gününe ilişkin verileri paylaştı:
508.962 araç denetlendi,
29.622 araca hız ve radar işlemi yapıldı,
46.282 araca ise diğer işlemler uygulandı.
Yollar bizi kavuşturmak için var
Bakan Yerlikaya, denetimlerin yalnızca işlem yapmak için değil, trafik kazalarını önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram sevincimize hüzün karışmasın” dedi.