Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Bayram tatilinin acı bilançosu: 766 kaza bin 219 yaralı

Bayram tatilinin acı bilançosu: 766 kaza bin 219 yaralı

Semih Kara
Semih Kara
11:5230/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelinde 766 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 vatandaş hayatını kaybederken, bin 219 vatandaş ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü olan 29 Mart 2025 Cumartesi günü yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, tatilin ilk gününde
Türkiye genelinde 766 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1.219 vatandaşın ise yaralandığını
belirtti.

Yarım milyon araç denetlendi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliği için Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, tatilin ilk gününe ilişkin verileri paylaştı:

508.962 araç denetlendi,

29.622 araca hız ve radar işlemi yapıldı,

46.282 araca ise diğer işlemler uygulandı.

Yollar bizi kavuşturmak için var

Bakan Yerlikaya, denetimlerin yalnızca işlem yapmak için değil, trafik kazalarını önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram sevincimize hüzün karışmasın” dedi.

#Ramazan Bayramı
#Bayram Tatili
#Trafik kazası
#İstanbul
#Ankara
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri