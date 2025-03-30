Bayram tatilinin acı bilançosu: 766 kaza bin 219 yaralı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliği için Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, tatilin ilk gününe ilişkin verileri paylaştı:

Yollar bizi kavuşturmak için var

Yollar bizi kavuşturmak için var

Bakan Yerlikaya, denetimlerin yalnızca işlem yapmak için değil, trafik kazalarını önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını ifade etti. Vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram sevincimize hüzün karışmasın” dedi.