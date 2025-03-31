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Karşı yönlerden gelen iki araç çarpıştı: Yaralılar var

Karşı yönlerden gelen iki araç çarpıştı: Yaralılar var

00:0331/03/2025, Monday
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza D-200 karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Yerköy istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde olan C.B. idaresindeki 06 BPF 538 plakalı araç ile karşı yönden gelen M.Ü. idaresindeki 35 EC 6646 plakalı araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan C.B., S.Ç.B., Ç.B., S.T. ve M.Ü. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Yozgat
#Kaza
#Ambulans

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