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85 yaşındaki Hatice Nine'nin karakovan balına talep yağıyor: Müşteriler sıraya girdi, siparişlere yetişemiyor

85 yaşındaki Hatice Nine'nin karakovan balına talep yağıyor: Müşteriler sıraya girdi, siparişlere yetişemiyor

18:54, 15/10/2026, Perşembe
IHA
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85 yaşındaki Hatice Nine'nin karakovan balına talep yağıyor: Müşteriler sıraya girdi, siparişlere yetişemiyor

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Orhan, ailesinden miras kalan arıcılık geleneğini sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen karakovan balı üretmeye devam eden Orhan, oğluna da geleneksel yöntemlerle bal üretmesini tavsiye ettiğini belirtti.

Çayıralan ilçesi Elçi köyünde yaşayan Hatice Orhan, çocukluğundan bu yana arıcılığı sürdürüyor. Geçmişte onlarca kovanla üretim yapan Orhan, yaşının ilerlemesiyle birlikte kovan sayısını azaltmak zorunda kaldı. Şimdilerde beş karakovanla üretimini sürdüren 85 yaşındaki arıcı, özellikle kendi peteğini kendisi oluşturan arıların ürettiği karakovan balına talep olduğunu belirtti.

Çayıralan ilçesi Elçi köyünde yaşayan Hatice Orhan, çocukluğundan bu yana arıcılığı sürdürüyor. Geçmişte onlarca kovanla üretim yapan Orhan, yaşının ilerlemesiyle birlikte kovan sayısını azaltmak zorunda kaldı. Şimdilerde beş karakovanla üretimini sürdüren 85 yaşındaki arıcı, özellikle kendi peteğini kendisi oluşturan arıların ürettiği karakovan balına talep olduğunu belirtti.

Hatice Orhan, karakovan balına olan talebin arıların peteğini de balını da kendilerinin üretmesi nedeniyle olduğunu söyledi. Müşterilerin bu bala yoğun ilgi gösterdiğini belirten Orhan, üretiminin sınırlı olması nedeniyle herkese yetişemediğini ifade etti. Oğluna da geleneksel arıcılığı sürdürmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Hatice Orhan, "Ben Bayram’a da ’Oğlum karakovana biraz çevir’ diyorum. İsteyen çok" dedi.



Hatice Orhan, karakovan balına olan talebin arıların peteğini de balını da kendilerinin üretmesi nedeniyle olduğunu söyledi. Müşterilerin bu bala yoğun ilgi gösterdiğini belirten Orhan, üretiminin sınırlı olması nedeniyle herkese yetişemediğini ifade etti. Oğluna da geleneksel arıcılığı sürdürmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Hatice Orhan, "Ben Bayram’a da ’Oğlum karakovana biraz çevir’ diyorum. İsteyen çok" dedi.

Ailesindeki arıcılık geçmişinin kayınpederinin ailesine kadar uzandığını anlatan Orhan, "Aşağı köyden buraya çıktık. Benim kayınbabam Mükremin Orhan’ın babası Şevket Orhan vardı. Oradan sürüp geliyor. Beş nesildir, dedesinin dedesinden, kayınbabamın babasından hala sürdürüyoruz" diye konuştu.


Ailesindeki arıcılık geçmişinin kayınpederinin ailesine kadar uzandığını anlatan Orhan, "Aşağı köyden buraya çıktık. Benim kayınbabam Mükremin Orhan’ın babası Şevket Orhan vardı. Oradan sürüp geliyor. Beş nesildir, dedesinin dedesinden, kayınbabamın babasından hala sürdürüyoruz" diye konuştu.

Annesinden gördüğü mesleği tutkuyla sürdürüyor


Hatice Orhan’ın 64 yaşındaki oğlu Bayram Orhan ise, emekli olduktan sonra 10 yıldır fenni arıcılık yapıyor. Çayıralan’a bağlı Elçi köyüne yaklaşık 4 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre mesafede 1800 rakımlı bölgede arıcılık yapan Orhan, bölgenin zengin bitki örtüsünün bal üretimine katkı sağladığını belirtti. Arıların özellikle kekik ve geven gibi bitkilerden nektar topladığını anlatan Orhan, bu yıl geçen yıla göre daha fazla bal elde ettiğini söyledi.

Annesinden gördüğü mesleği tutkuyla sürdürüyorHatice Orhan’ın 64 yaşındaki oğlu Bayram Orhan ise, emekli olduktan sonra 10 yıldır fenni arıcılık yapıyor. Çayıralan’a bağlı Elçi köyüne yaklaşık 4 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre mesafede 1800 rakımlı bölgede arıcılık yapan Orhan, bölgenin zengin bitki örtüsünün bal üretimine katkı sağladığını belirtti. Arıların özellikle kekik ve geven gibi bitkilerden nektar topladığını anlatan Orhan, bu yıl geçen yıla göre daha fazla bal elde ettiğini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 300 kilogram bal üreten Orhan, bu yıl ise 500 kilogram bal hasat ettiğini belirtti. Ürettiği balı Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi başta olmak üzere farklı bölgelere gönderdiğini kaydeden Orhan, ürünlerine talep olduğunu dile getirdi. Arıcılığa başlamasında bir öğretmeninin teşvikinin etkili olduğunu anlatan Bayram Orhan, "Annem yıllardır ben bildim bileli dedemden, dedemin dedesinden gelir. Ben arıcılığı bilmezdim. Allah gani gani rahmet eylesin Ahmet Kargın diye bir öğretmenim vardı. Onun teşvikiyle arıcılığa başladım ve de bu arıcılığı aşırı derecede çok seviyorum" dedi.

Geçen yıl yaklaşık 300 kilogram bal üreten Orhan, bu yıl ise 500 kilogram bal hasat ettiğini belirtti. Ürettiği balı Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi başta olmak üzere farklı bölgelere gönderdiğini kaydeden Orhan, ürünlerine talep olduğunu dile getirdi. Arıcılığa başlamasında bir öğretmeninin teşvikinin etkili olduğunu anlatan Bayram Orhan, "Annem yıllardır ben bildim bileli dedemden, dedemin dedesinden gelir. Ben arıcılığı bilmezdim. Allah gani gani rahmet eylesin Ahmet Kargın diye bir öğretmenim vardı. Onun teşvikiyle arıcılığa başladım ve de bu arıcılığı aşırı derecede çok seviyorum" dedi.

Kaymakam vekili Orhan ailesini ziyaret etti


Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar da ilçede arıcılık yapan Orhan ailesini ziyaret ederek, üretim alanında incelemelerde bulundu. Ailenin yıllardır sürdürdüğü arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Açar, Çayıralan’ın zengin florası ve bitki çeşitliliğinin bal üretimi açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.


İlçenin doğal bitki örtüsünün arıcılık faaliyetlerine sunduğu katkının önemine işaret edilirken, Orhan ailesinin kuşaklar boyunca devam ettirdiği üretim geleneği de bölgedeki arıcılık kültürünün yaşatılmasına örnek oluşturuyor.

Kaymakam vekili Orhan ailesini ziyaret ettiÇayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar da ilçede arıcılık yapan Orhan ailesini ziyaret ederek, üretim alanında incelemelerde bulundu. Ailenin yıllardır sürdürdüğü arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Açar, Çayıralan’ın zengin florası ve bitki çeşitliliğinin bal üretimi açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.İlçenin doğal bitki örtüsünün arıcılık faaliyetlerine sunduğu katkının önemine işaret edilirken, Orhan ailesinin kuşaklar boyunca devam ettirdiği üretim geleneği de bölgedeki arıcılık kültürünün yaşatılmasına örnek oluşturuyor.
Başlıklar :YozgatNineKarakovan balı
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