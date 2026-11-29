Murat Ülker, "Monako'da zenginler neyi konuştu?" başlıklı yazısında, Monako Prensi II: Albert ve Prenses Charlene’in daveti üzerine katıldığı Hayırseverlik Zirvesi’ni kaleme aldı.

Murat Ülker'in yazısı şu şekilde;

Siz de Monako’ya gitmiştiniz değil mi? Hatta belki farkına varmadan geçip gitmiştiniz bu küçücük ülkeden, malum Monako’nun yüzölçümü iki kilometrekare. 2025 yılı için açıklanan nüfusu 38.857 kişi. Vatikan’dan sonra dünyanın en küçük bağımsız ülkesi. Haritada zor bulunacak kadar küçük ama uluslararası ilişkilerde, finansta, sporda ve lüks yaşam dünyasında son derece tanınmış bir ülke.

Daha önce “Servet Doğduğu Şehre Ne Borçludur” başlıklı yazımda https://muratulker.com/servet-dogdugu-sehre-ne-borcludur/ zengin ailelerin servetlerini doğdukları şehre borçlu olup olmadıklarını sorgulamıştım. Bugünse global zenginlerin dünyaya borçlu olup olmadıklarını sorarak hayırseverlik yani philanthropy konusunda yazdım; sebebi de bu güz Monako Prensi II: Albert ve Prenses Charlene’in Hayırseverlik Zirvesi’ne davet edilmiş olmamdı.

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Ben Monako ziyaretlerime eski, yanmış veya batmış tekneleri alıp rehabilite ederken yat fuarları vesilesiyle başlamıştım. Ama ne yatlar, bakmaya doyamazsınız. hatırımdadır hala rahmetli Kahraman Sadıkoğlu ile beraber açıkta demirli Savarona’nın kıçında oturup kahve içişimizi… Hakikaten pek güzel restore etmişti tekneyi, bana karşıdan meşhur Monako Gazinosu’nu yani kumarhanesini işaret ederek “İşte amcam burada bir gecede kaybetmişti tüm servetini” derken sanki rövanş alıyordu.

Zirveyi düzenleyenler Monako Prensi II. Albert Vakfı ve Monako Prensesi Charlene Vakfı ve Tocqueville Vakfı idi.İlk zirveye, beş kıtadan 20’den fazla ülkeden yaklaşık 100 hayırsever ve temsilcileri katıldı. Katılımcılar arasında kraliyet aileleri, çeşitli ülkelerden filantropi kuruluşlarının temsilcileri, vakıf kurucuları, aile hayırseverliğini sürdüren isimler ve büyük uluslararası vakıfların yöneticileri vardı. Bu yıl zirve daha geniş katılımlı düzenlenmiş. İsim vermeden bahsetmeye çalışayım (*). Malumunuz bizde hayır işinde alanı vereni kimse bilmemelidir.

Basında yer alan tahminlere göre toplantıya katılanların temsil ettiği özel servetin toplam büyüklüğü yaklaşık 150 milyar avro civarında hesaplanmış. Dünyanın en küçük ülkelerinden birinde, beklenenin aksine böyle bir ekonomik güç bir arada, daha fazla para kazanmayı, yeni yatırım alanlarını, vergileri, gayrimenkul ve finans piyasalarını, teknolojiyi konuşmadılar.

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Bu kez gündem hayırseverlik örnekleri ve geleceğine ilişkin üst düzey istişarelerdi. Prens II. Albert açılış konuşmasında hayırseverliğin nadir bulunan bir özgürlüğe sahip olduğunu söyledi. Bunu uzun vadeli hareket etmek, risk almak ve henüz yeterince ilgi görmeyen alanlara destek vermek özgürlüğü olarak tanımladı ve ardından: Hükümetler çoğu zaman yıllarla düşünürken, hayırseverlik nesiller boyunca düşünebiliyor, dedi.

Monako Prensesi Charlene: Benim için hayırseverlik, önemseme isteği ve dinleme alçakgönüllülüğüyle başlar. Onun gücü yalnızca harekete geçirdiğimiz kaynaklarda değil, kazandığımız güvende, geliştirdiğimiz ilişkilerde ve gelişmesine fırsat tanıdığımız fikirlerde yatar, dedikten sonra program, Bağışçılığın Geleceği konulu samimi bir söyleşiyle başladı. Geleceği Hayal Etmekte Ne Kadar Başarılıyız? başlıklı, geleceğe yönelik öngörülerin ele alındığı bir oturum düzenlendi. Sonraki oturumda hayırseverliğin ülke ve ekonomi içindeki rolüne ilişkin farklı modeller tartışıldı. Öğleden sonraki program, “Gelecek Çalışmaları ve Öngörü Yaklaşımları Bir Vakfın Çalışmalarına Nasıl Dahil Edilir? Kamu Laboratuvarlarından Yönetim Kurullarına ve Kurumsal Misyonlara” başlıklı oturumla başladı. Bunu, filantropinin toplumların ve kurumlarının gelişimine nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin görüşmeler izledi.

Toplantıda takdir ettiğim bir husus yeni nesil hayırseverlere söz verilmesi oldu. Next Generation Circle oturumunda, hayırseverlik mirasını devralacak isimler kendi görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koydu. Günün son oturumunda ise güncel ve önemli bir konu olan Yapay Zekanın Pratikte Kullanımı ele alındı.

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Burada hayırseverliğin en güçlü tarafı ve en tartışmalı özelliği konuşuldu. Devletlerin yetişemediği, piyasaların karlı bulmadığı, toplumların ise çözülmesini beklediği sorunlara kim müdahale edecek? Büyük servet sahipleri bunu yapabilir mi? Yaparsa karşılığında ne kazanır? Daha önemlisi, hangi sorunların çözülmesi gerektiğine kim karar verecek? Monako’da konuşulanları anlamak için önce Monako’nun kendisini, ardından da hayırseverliğin tarihini ve günümüzde nasıl değiştiğini ele almak gerekiyor.

İki kilometrekarelik Monako dünyaya meydan okuyor

Akdeniz kıyısında, Fransa tarafından çevrelenmiş bu küçük prensliğin yaklaşık yedi yüz yılı aşan bir hanedan geçmişi var. 1297’de Cenevizli François Grimaldi’nin bir keşiş kılığına girerek Monako Kalesi’ni ele geçirmesi, bugün de ülkeyi yöneten Grimaldi ailesinin siyasi hakimiyetinin başlangıcı kabul ediliyor.

Monako neden krallık değil de prenslik?

Çünkü devletin yöneticilerinin tarihsel unvanı prens. Grimaldi ailesi başlangıçta senyör olarak hüküm sürerken, XVII. yüzyılda II. Honore döneminde prens unvanı kullanılmış. Monako bazen Fransa’nın, bazen de başka bölgesel güçlerin etkisinde kalmış. Fransız Devrimi sırasında Fransa’ya katılmış. Sonra 1814’te eski konumuna dönüş süreci başlamış. 1861’de Menton ve Roquebrune üzerindeki haklarından vazgeçmesi karşılığında egemenliği yeniden tanınmış. 1911’de ilk anayasasını yapmış. 1993’te Birleşmiş Milletler’e katıldı. Bugün anayasal monarşiyle yönetiliyor ve 2005’ten beri tahtta II. Albert bulunuyor.

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Fakat Monako’yu ilginç kılan yalnızca siyasi tarihi değil. XIX. yüzyılda ciddi ekonomik sorunlar yaşayan prenslik, Monte Carlo kumarhanesiyle, otelleriyle ve Avrupa aristokrasisine sunduğu hizmetlerle kendisine yeni bir ekonomik model oluşturuyor. Prens III. Charles döneminde ülkenin kaderi değişiyor, sırasıyla turizm, finansal hizmetler, gayrimenkul, yatçılık ve uluslararası etkinlikler gibi sahalar geliştiriliyor. 1929’dan itibaren düzenlenen Formula 1 Monako Grand Prix’si, dünyanın en tanınmış spor organizasyonlarından birine dönüşüyor. Bu arada yıllarca bizim yaştakilerin yakından bildiği üzere 1956’da Prens III. Rainier’nin Amerikalı sinema yıldızı Grace Kelly ile evlenmesi, Monako’nun popüler kültürdeki görünürlüğünü daha da artırdı.

Bugün ülkenin önemli gelir kaynakları finansal hizmetler, ticaret, gayrimenkul faaliyetleri, turizm ve profesyonel hizmetler. Kumarhane tarihsel olarak önemli olsa da bugünkü Monako ekonomisini yalnızca kumarla açıklamak hata olur, deniyor. Ülkenin vergi düzeni de ilginçtir. Genel olarak kişisel gelir vergisi uygulanmıyor ama bu, Monako’da hiçbir vergi alınmadığı anlamına gelmiyor. Üstelik Fransız vatandaşları gibi bazı gruplar açısından özel kurallar mevcut. Devlet önemli miktarda gelirini KDV’den, şirket karlarına uygulanan vergilerden, gayrimenkul gelirlerinden ve çeşitli işlemler üzerinden alınan vergilerden elde ediyor. Kısacası Monako, sınırlı bir yüzölçümüne rağmen önemli bie ekonomik güç oluşturulabileceğini gösteren bir örnek.

Neden dünyanın hayırseverleri Monako’da bir araya geliyor?

Bu başarı toplantıya katılanlardan anlaşılacağı üzere fiziksel büyüklüğünün çok ötesinde bir uluslararası ilişki ağıoluşturmuş olmasından kaynaklanıyor.Bir zamanlar Monako zenginleri kumarhanelerine, otellerine ve yat limanlarına çekiyordu. Bir süredir ise aynı uluslararası çekim gücünü çevre, sürdürülebilirlik, eğitim ve hayırseverlik alanlarında kullanmak istiyor. Mesela ilk zirve deniyor ama Monako’nun benim katıldığım girişimi aslında 2026’da başlamamış. Tocqueville Vakfı ile Prens II. Albert Vakfı yıllardır Monaco Roundtable on Philanthropy adıyla özel toplantılar düzenlemiş. Bugüne kadar yapılan toplantılar ekte (**)

2026 zirvesi, sıfırdan başlatılmış bir girişimden çok, yıllardır sürdürülen seçkin bir filantropi diyaloğunun daha geniş ve görünür bir uluslararası platforma dönüştürülmesi olarak değerlendirilebilir. Mart 2026’da Monako’yu ziyaret eden Papa XIV. Leo’nun, ülkenin varlıklı sakinlerine servetlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşma sorumluluklarını hatırlattığını da belirteyim.

Prens ve prenses hayırseverlik çalışmalarına önem veriyorlar. Prens II. Albert’in kendi adını taşıyan vakfı çevrenin korunması, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve gezegen sağlığı üzerinde çalışıyor. Prenses Charlene’in vakfı da çocukların güvenliğine, boğulmaların önlenmesine ve spor yoluyla gelişime odaklanıyor. Bu iki vakfın farklı alanlarda önemli faaliyetleri var. Dolayısıyla zirvenin ev sahiplerinin bu konuyla ilgilenmesi şaşırtıcı değil, ama şu hususları da göz önünde bulundurmak iyi olacaktır:

Dünyanın farklı ülkelerinden büyük vakıfları ve hayırseverleri bir araya getirerek uluslararası iş birliğini güçlendiriyorlar.

Monako’yu küresel hayırseverliğin buluşma merkezlerinden biri yapmak amacındalar.

Bu faaliyetler hanedanın uluslararası görünürlüğünü ve toplumsal rolünü güçlendirecektir. Çevre, eğitim, sağlık ve çocukların güvenliği gibi konulara öncülük etmek, bu toplumsal rolü daha da güçlendirebilir.

Büyük servet sahiplerinin toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmek. Dünyanın en zengin insanlarını bünyesinde barındıran bir ülkenin, aynı zamanda küresel sorunların çözümünü tartışması önemli bir mesaj içeriyor.

Devletlerin ve piyasaların yeterince ilgilenemediği sorunlara kaynak oluşturmak. Uzun yıllarda sonuç verebilecek bilimsel araştırmalar, toplumsal dönüşüm programları veya çevre projeleri, özel vakıfların desteğiyle gelişebilir. Elbette özel vakıflar daha farklı riskler alabilirler ve bazı alanlarda daha uzun vadeli hareket edebilirler.

Küresel sorunların çözümünde önceliklerin belirlenmesine katkı sağlamak.

İnsanlara ne düşüneceklerini söylemekle, ne hakkında düşüneceklerini belirlemek aynı şey değildir. Büyük bir hayırseverlik zirvesi hangi konuların öncelikli kabul edileceğini etkileme kapasitesine de sahip olabilir. Hangi küresel soruna öncelik verilecek? Eğitim mi, iklim mi, yoksulluk mu, yapay zeka mı, sağlık mı? Yeni kuşak bağışçılar hangi alanlara yönlendirilecek? Hangi kurumlar iş birliği yapacak? Bütün bunlar kaynakların gelecekteki dağılımını etkileyebilecek sorular.

Zirvenin kamuya açıklanan amaçları deneyim paylaşımı, iş birliği ve hayırseverliğin geleceğinin tartışılması.

Hayırseverlik / İyilik Yapmak / İtibar Kazanmak

İnsan başkasına yardım ederken motivasyonu merhamet, vicdan, inanç, toplumsal sorumluluk olabilir. Tabii yaptığı iyiliğin kendisine manevi veya maddi bir karşılık sağlayacağını da düşünür. Bütün hayırseverlik faaliyetlerini kişisel çıkara indirgemek haksızlık olur. İnsanlar gerçekten başkalarının acısını azaltmak, çocukların eğitimine katkıda bulunmak veya hastalıklarla mücadele etmek isteyebilirler. Biz Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı’nda kurucumuz, babam Sabri Ülker’in mirasını, vizyonunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bilimi, bilim insanlarını destekliyoruz, çeşitli hastalıkların araştırılması, çözüm üretilmesi için yerli yabancı üniversitelerle iş birliği yapıyor onlara fon sağlıyoruz, dengeli beslenmeyi öğrenmeleri için çocuklara eğitim programları düzenliyoruz, yetişkinler için alanımız olan gıda konusunda doğru bilgiye sahip olmaları için projeler gerçekleştiriyoruz, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik kitaplar basıyor, uygun fiyatla ulaşılmasını sağlıyoruz. Kitapların bir bölümünü diğer vakıflarla işbirliği yaparak kitaba erişimi olmayan bölgelerdeki çocuklara ulaştırıyoruz.

2025 yılında Bank of America ile Indiana Üniversitesi Lilly Family School of Philanthropy tarafından yayımlanan araştırma, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki varlıklı hanelerin bağış davranışlarını incelemiş. Araştırmaya göre 2024 yılında varlıklı hanelerin yüzde 81’i bağış yapmış. Bağış yapanların ortalama yıllık katkısı 33.219 dolar. Bu tutar genel nüfusun ortalamasının on katından fazla. Araştırmada bağışçıların yüzde 68’i kişisel değer ve inançlarını önemli bir motivasyon olarak belirtirken, yüzde 87’si bağış yapmaktan kişisel tatmin duyduğunu söylüyor. İnsan bir başkasına yardım ettiğinde yalnızca yardım ettiği kişi mutlu olmuyor. Kendisi de mutlu oluyor.

İktisatçı James Andreoni’nin geliştirdiği warm glow giving, yani yardım etmenin verdiği sıcak ve olumlu duygu, bu durumu açıklayan önemli kavramlardan biri. Andreoni’nin çalışmaları, bağışçının başkasının elde ettiği faydadan memnun olmasının yanında, bağış yapmış olmaktan da tatmin olabileceğini ortaya koyuyor. Bir insan yardım ettiği için mutlu oluyorsa bu, yaptığı yardımın değerini azaltmaz. Hatta başka insanları da yardım etmeye teşvik edebilir.

Arun Kumar, Jessica Sklair ve Sally Brooks’un 2026’da Economy and Society dergisinde yayımlanan Elite Philanthropy in Global Capitalism: Accumulation to Authoritarianism başlıklı araştırmasında yazarlar büyük servet sahiplerinin hayırseverlik faaliyetlerini yalnızca bireysel bağışlar olarak değil, küresel kapitalizmin işleyişi, servetin kuşaklar boyunca sürdürülmesi ve toplumsal güç ilişkileri bağlamında değerlendiriyorlar.

Hayırseverliğin bir yandan toplumsal sorunlara çözüm üretirken, diğer yandan ekonomik seçkinlerin mevcut ilişkilerini ve konumlarını güçlendirebilmesi de bir başka ciheti konunun, fakat her hayırseverin mutlaka toplumsal güç elde etmek amacıyla hareket ettiği anlamına gelmez. Akademik olarak bir davranışın motivasyonuyla sonuçlarının ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor.

Bağışçı kazandığı itibar yanında başkalarının hayatı hakkında karar vermek gücü de elde ediyor mu?

Vakıflar yalnızca para dağıtmaz, dünyayı da şekillendirebilir, diyebilir miyiz? Lauren Dula, Laurie Paarlberg ve Imoleayo Adeyeri’nin 2025’te yayımlanan, Philanthropic Foundations and the Exercise of Power başlıklı araştırması, bu soruya önemli açıklamalar getiriyor. Araştırmacılar, hayırsever vakıfların güç kullanımıyla ilişkili 219 hakemli akademik makaleyi incelemişler. Çalışma, vakıfların yalnızca para dağıtan kuruluşlar olmadığını, çeşitli yollarla başka kurumları ve toplumsal ilişkileri etkileyebildiklerini ortaya koyuyor. Bir vakfın gücü yalnızca verdiği paranın miktarıyla ölçülmez. Hangi konulara para vermediği de önemlidir.

2026 yılında Adam Saifer ve Fahad Ahmad’ın yayımladığı Elite Philanthropy, Neoliberal Universities and the Politics of Suppression başlıklı çalışma, üniversite bağışlarının başka bir boyutunu tartışıyor. Araştırmacılar, Kuzey Amerika üniversitelerindeki Filistin dayanışma protestoları bağlamında büyük bağışçılarla üniversite yönetimleri arasındaki ilişkilerin kurumsal özerklik açısından yaratabileceği gerilimleri inceliyor. Bir üniversite, büyük bir bağışçının görüşlerine katılmadığı zaman ne kadar bağımsız davranabilir? Aynı soruyu kültür kurumları, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum örgütleri için de sorabiliriz. Üstelik bazen desteklenen kurum, önemli bir finansman kaynağını kaybetmemek için kendi kendisini sınırlayabilir. Bir vakfın büyüklüğü, imkanları ile mi yoksa topluma sağladığı fayda ile mi ölçülmeli?

Hayırseverlik ve vergi teşvikleri

Hayırseverlik konuşulurken vergiler gündeme geliyor. Birçok ülkede bağışlara vergi avantajı tanınıyor. Bu avantajların amacı, toplum için yararlı faaliyetlere daha fazla özel kaynak aktarılmasını teşvik etmek. Jack Salmon’ın 2024 yılında yayımlanan How Tax Policy Affects Charitable Giving analizi, 1975 ila 2023 arasında gerçekleştirilmiş 52 ampirik araştırmayı incelemiş. Çalışma, bağışların vergisel maliyetiyle bağış davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu gösteriyor. Vergi teşvikleri güçlendiğinde bağışların artabildiği görülüyor.

Monako Zirvesi’nde Prens II. Albert: Hükümetler yıllarla düşünürken, hayırseverlik nesiller boyunca düşünebilir, dedi. Bu çok mühim bir husus, çünkü bir büyük vakıf, elli yıl sürecek bir bilimsel araştırmayı veya birkaç kuşak devam edecek bir eğitim programını destekleyebilir. Ama burada bir soru daha var: Nesiller boyunca düşünebilmek, nesiller adına karar verebilmek anlamına da gelir mi?

Ücretsiz üniversite hayali: Shai Reshef örneği

Katılımcılar arasında benim özellikle dikkat çekici bulduğum isimlerden biri eğitim girişimcisi Shai Reshef oldu. Reshef, University of the People adlı kar amacı gütmeyen çevrimiçi üniversitenin kurucusu. Reshef, kaliteli yükseköğretim neden daha fazla insan için erişilebilir olmasın, diye soruyor. University of the People, öğrenim ücreti almayan, ancak bazı başvuru ve değerlendirme ücretleri bulunan online bir eğitim modeli geliştirmiş. 2016’da henüz 2000 öğrencisi varken Monako’da Yenilikçi Hayırseverlik Prens Ödülü’nü almış.

Bu üniversite akademisyenlerin gönüllü katkılarından, dijital öğrenme altyapısından ve çeşitli iş birliklerinden yararlanıyor. Üniversiteye bugüne kadar, dünyanın neredeyse her ülkesinden 271 binden fazla öğrenci kayıt yaptırmış. Üstelik eğitim alanlar arasında mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler de önemli bir yer tutuyor. Kendisi bugünkü Afganistan’da bir çok talebesi olduğunu söylüyor.

Zirvede Prens’in Yenilikçi Hayırseverlik Ödülü’nün sahibi Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives, kısaca MBRGI oldu. Dubai merkezli bu kuruluş, insani yardım, sağlık, eğitim, inovasyon ve toplumların güçlendirilmesi alanlarında faaliyet gösteren farklı girişimleri bir araya getiriyor. Ödülü kuruluşun Sürdürülebilirlik ve Ortaklıklar Direktörü İbrahim Al Balooshi, Prens II. Albert’in elinden aldı. Bu ödül de bize yeni nesil hayırseverlik hakkında önemli bir şey söylüyor.

Artık sadece cömert bağışçılar değil, farklı programları bir arada yönetebilen, geniş kitlelere ulaşabilen ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan kurumsal modeller de ödüllendiriliyor.

Yeni kuşaklar hayırseverliği değiştirecek mi?

Monako Zirvesi’nin dikkat çekici oturumlarından biri de Next Generation Circle, yani yeni nesil bağışçılara ayrılan bölümdü. Bu yalnızca aile servetinin çocuklara miras kalmasıyla ilgili bir mesele değil. Yeni kuşakların toplumsal öncelikleri, teknolojiye bakışları, kurumlara duydukları güven ve bağış yapma biçimleri önceki nesillerden farklılaşabiliyor.

Elimizde ne yazık ki Türkiye’ye ait veriler yok, keşke olsa. O yüzden yine ABD’den örnek vereceğim. Bank of America’nın Eylül 2026’da yayımladığı araştırmaya göre varlıklı Amerikalıların yüzde 89’u 2025 yılında hayır amaçlı bağışta bulunmuş. Genç bağışçıların daha fazla sayıda farklı toplumsal amacı destekledikleri ve vakıflar, bağış fonları, mentorluk ve başka yöntemleri bir arada kullanmaya daha eğilimli oldukları belirtiliyor. Fakat araştırmadaki belki de en düşündürücü bulgu şu: Varlıklı kişilerin yalnızca yüzde 47’si yeni kuşağın ailelerinin hayırseverlik çalışmalarını devralmaya hazır olduğuna inanıyor. Demek ki büyük serveti miras bırakmakla, o servetin toplumsal sorumluluğunu yeni nesillere aktarmak aynı şey değil.

Türkiye açısından ne öğrenebiliriz?

Bütün bu tartışmalar ülkemizde de gündem olmalı. Zaten bizde hayırseverlik güçlü bir tarihsel geleneğe dayanıyor. Osmanlı döneminden bugüne vakıflar, toplumun eğitim, sağlık, barınma, sosyal yardım ve kültür ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstlendi. Vakıf kurmak, bir eseri yaşatmak, öğrenci okutmak, hastane yaptırmak veya ihtiyaç sahiplerine destek olmak toplumsal hayatımızda alışılagelen bir olgu, ama artık yalnızca okul yaptırmak değil, eğitimin niteliğini geliştirmek, yalnızca hastane yaptırmak değil, hastalıkların önlenmesini sağlamak, yalnızca gıda yardımı dağıtmak değil, insanların sağlıklı beslenmeye kalıcı biçimde erişmesini desteklemek de önem taşıyor.

Bir vakfın etkinliği ulaştığı insanlarda kalıcı davranış değişikliklerine sebep olması ve uzun vadede nasıl bir toplumsal fayda yarattığı ile ölçülürken bilimin bağımsızlığının korunması önemlidir. Hayırseverlik, bilimsel bilginin üretilmesine yardımcı olabilir. Ancak araştırmanın sonucu bağışçının beklentilerine göre belirlenemez, önemli olan kamunun ortak çıkarıdır. Bilimsel ve kurumsal iş birliği çalışmalarında şeffaflık, yöntemsel doğruluk ve bağımsız değerlendirme vazgeçilmez olmalı.

Hayırseverliğin geleceği şu üç sorunun cevabına dayanıyor.

Neyi değiştirmek istiyoruz?

Bu değişimi gerçekten sağlayabiliyor muyuz?

Biz kaynak sağlamayı bıraktığımızda ortaya çıkan fayda devam edecek mi?

Bir insanın ne kadar servet vakfettiği değil, sahip olduğu imkanlarla neyi değiştirdiği hatırlanıyor. Hayırseverliğin güzel yönü burada yine kısaca mutlu etmek, mutlu olmak olarak ifade edilebilir.

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