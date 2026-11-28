Edinilen bilgiye göre, köyde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan İnanç'ın doğduğu günden bugüne bakıp, büyütüp, beslediği köpek kayboldu.
Köpek 3-4 gündür kayıp
Akbaş cinsi köpeğini getirene, görene ve gösterene ödül vereceğini belirten İnanç, köpeğini çok sevdiğini söyledi.
Yaşanan olayı anlatan İnanç, "Köpeğimiz kaybolduğu yaklaşık 3-4 gün oldu. 1 yaş ile 2 yaş arasında, 1,5 yaş gibi, beyaz dişi bir köpeğimiz. Biz köpeğimizi çok seviyoruz, bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.
Ödül, ismi açıklanmadan verilecek
İnanç, şöyle devam etti: "Kim götürdüyse, kim aldıysa yahut nerede görürse o kişinin ismini kullanmadan, ismini deşifre etmeden kesinlikle 100 bin lira civarı ödülümüz var. ’Abi ben şurada gördüm köpeği ama beni orayla muhatap etme, gel köpeğini burada al, ben kanıtlayacağım’ diyen kişiye, kanıtladıktan ve köpeği orada gördükten sonra 100 bin lira ödülü var. Eğer birisi ’Ya ben çaldım ama pişman oldum, adam da çok seviyormuş, geri vermek istiyorum, kendi aramızda halledelim, sessizce bu konuyu kapatalım’ derse yine o kişiye de bir ödülümüz var. Biz her şekliyle köpeğimizin gelmesini istiyoruz"
Yöre halkından destek bekleniyor
Köpeğin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İnanç, yöre halkından da destek beklendiğini kaydetti.
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