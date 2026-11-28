Aksaray 'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce köyünde hayvan üreticisi olan Cuma İnanç, doğduğu günden beri baktığı 1,5 yaşındaki Akbaş cinsi köpeği kaybolunca, köpeğini getirene 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, köyde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan İnanç'ın doğduğu günden bugüne bakıp, büyütüp, beslediği köpek kayboldu.

Köpek 3-4 gündür kayıp

Akbaş cinsi köpeğini getirene, görene ve gösterene ödül vereceğini belirten İnanç, köpeğini çok sevdiğini söyledi.

Yaşanan olayı anlatan İnanç, "Köpeğimiz kaybolduğu yaklaşık 3-4 gün oldu. 1 yaş ile 2 yaş arasında, 1,5 yaş gibi, beyaz dişi bir köpeğimiz. Biz köpeğimizi çok seviyoruz, bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Reklam Reklam

IHA Aksaray’da doğduğunda bakıp besleyerek yetiştirdiği 1,5 yaşındaki köpeği kaybolan hayvan üreticisi köpeğini getirene 100 bin lira ödül verecek.

IHA 100 lira ödül konulan kaybolan köpek fotoğraftaki köpek.

Ödül, ismi açıklanmadan verilecek

İnanç, şöyle devam etti: "Kim götürdüyse, kim aldıysa yahut nerede görürse o kişinin ismini kullanmadan, ismini deşifre etmeden kesinlikle 100 bin lira civarı ödülümüz var. ’Abi ben şurada gördüm köpeği ama beni orayla muhatap etme, gel köpeğini burada al, ben kanıtlayacağım’ diyen kişiye, kanıtladıktan ve köpeği orada gördükten sonra 100 bin lira ödülü var. Eğer birisi ’Ya ben çaldım ama pişman oldum, adam da çok seviyormuş, geri vermek istiyorum, kendi aramızda halledelim, sessizce bu konuyu kapatalım’ derse yine o kişiye de bir ödülümüz var. Biz her şekliyle köpeğimizin gelmesini istiyoruz"

IHA Aksaray’da doğduğunda bakıp besleyerek yetiştirdiği 1,5 yaşındaki köpeği kaybolan hayvan üreticisi köpeğini getirene 100 bin lira ödül verecek.

IHA Aksaray’da doğduğunda bakıp besleyerek yetiştirdiği 1,5 yaşındaki köpeği kaybolan hayvan üreticisi köpeğini getirene 100 bin lira ödül verecek.

Yöre halkından destek bekleniyor

Köpeğin bulunması için arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İnanç, yöre halkından da destek beklendiğini kaydetti.

IHA Cuma İnanç

Reklam Reklam

Gündem

Erzincan'da 6 bin ton atık kağıt 60 milyon adet viyole dönüşüyor

Hayat

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin bilet satışları bugün başlıyor

Gündem

Kayseri Hayvanat Bahçesine Ankara'dan deve ve İngiliz atı hibe edildi