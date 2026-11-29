“Helalleşemediğim için üzüldüm”

48 yıllık eşine veda etmenin acısını yaşayan Keser, “50 yıllık arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. Yarım asır bir ömrü beraber geçirdik, iyi geçirdik. Yalnız sırayı bozdu bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştı. Yüce Allah böyle buyurdu. Son 3,5 senedir kanser tedavisi görüyorduk. Son bir aydır hastanedeydik. Tesellimiz odur ki acı çekmeden vefat etti. Hakkımız helal olsun. O da muhakkak hakkını bana helal ederdi. Helalleşemediğim için üzüldüm” diye konuştu.