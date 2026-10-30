Yozgat'ta 112 yıllık gelenek: Askere giden gençler bu evden ekmek yemeden yola çıkmıyor

Karaca, "Yozgat çevrelerinde araştırma yaparken Çiğdemli Kasabası’na da gittim. Orada bir gazinin hayatını araştırırken dediler ki bana, ‘Bizim bir ekmek ocağımız var.’ Ekmek ocağının hikâyesi ne, dedim. Dediler ki, 1. Dünya Savaşı’na ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlerden hemen hemen her evden şehit verirken bu ocaktan şehit verilmemiş. Bunun üzerine köyden askere gidenler, ‘Bu evin askerleri sağ salim döndü. Buradan ekmek yersek biz de sağ salim döneriz.’ düşüncesiyle oradan ekmek yemeden askere gitmemişler. Zaten bizde şöyle bir şey vardır. Askere gideni davet ederler. Onlar da bunu ritüel hâline getiriyorlar ve burası ekmek ocağı olarak anılıyor" diye konuştu.