Tavuk yüklü tır devrildi: Çok sayıda tavuk telef oldu

Metrelerce yükseklikte ölümüne mesai: İş güvenliği kuralları hiçe sayıldı

Yozgat’ta bir binanın çatısında herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Yüksekte tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.ında herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Yüksekte tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.