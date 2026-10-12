Tavuk yüklü tır devrildi: Çok sayıda tavuk telef oldu
21:51, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tır devrildi.
Kaza, Sarıkaya-Sorgun karayolu Kadılı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. idaresindeki 54 EU 684 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücü B.T, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırdaki çok sayıda tavuk telef oldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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