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Yola savrulan motosikletli otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Yola savrulan motosikletli otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

07:3231/03/2025, lundi
DHA
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16 yaşındaki genç çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedince yola savruldu.
16 yaşındaki genç çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedince yola savruldu.

Aydın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Muhammet Samet Ulusoy(16) savrularak otomobilin altında girdi. Kazada, Muhammet Samet Ulusoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Aydın Nazilli'de, seyir halinde olan E.G.Y. idaresindeki otomobil U dönüşü yaptığı sırada, motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Metrelerce sürüklenen Ulusoy, otomobilin altına girdi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulusoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ulusoy'un cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.




#aydın
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