Pazarcıları taşıyan kamyonet devrildi: Yedi kişi yaralandı
22:25, 03/11/2026, Salı
IHA
Kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Aydın’ın Germencik ilçesinde pazarcıları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yedi kişi yaralandı.
Kaza Alangüllü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AUG 608 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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