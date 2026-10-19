Nazilli Devlet Hastanesi’nde FETÖ tutuklaması: Beyin cerrahı cezaevine gönderildi
18:07, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
Tutuklanan cerrahın Nazilli Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı belirlendi.
Aydın’da Nazilli Devlet Hastanesi’nde görev yapan beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Yaklaşık altı ay önce hastanede göreve başladığı öğrenilen doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görev yapan beyin cerrahı N.Ö.E., FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Altı ay önce göreve başlamış
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yapan N.Ö.E., polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alındı. Yaklaşık 6 ay önce hastanede beyin cerrahı olarak göreve başladığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan N.Ö.E., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Başlıklar :FETÖNazilli Devlet HastanesiTutuklama