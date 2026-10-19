Firari 3 FETÖ’cü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

10 YILDIR FİRARİYDİ

Ekipler, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan, 10 yıldır firari ve ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi başta olmak üzere basın-yayın organlarında editör ve muhabir olarak çalıştığı, yayın yönetmenliği yaptığı tespit edilen Mehmet Yılmaz'ın, sözde “güvenli ev” olarak tabir edilen “gaybubet” evlerinde kaldığı belirlendi. Aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3 yıldır firari durumda olan, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve sözde dershane yönetiminde yer aldığı belirlenen Abdullah Ilık ile ihraç edilen polis memuru Serdar Uluocak'ın kaldıkları adresler tespit edildi.

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bayrampaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Ataşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda firari 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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