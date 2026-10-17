FETÖ’cülere kaçış yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 3 ayrı operasyona imza atıldı.

İlk operasyon, kamuya sızdırılan FETÖ’cülere yönelik oldu. Geçmiş yıllarda zabıt kâtibi, gardiyan ve mübaşir personeli alım süreçlerinde terör örgütü FETÖ'yle iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listeleri incelendi. Örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ve ByLock kullanıcıları tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 1’i aktif kamu görevlisi 19 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci darbe, örgütün güncel yapılanmasına vuruldu. FETÖ’ye İstanbul Üsküdar’da gaybubet evi açan, evin kira, aidat ve yiyecek masraflarını karşılayan, firari örgüt mensuplarının kente gelişi, eve yerleşmesi ve yurt dışına kaçmalarını organize eden 3 FETÖ’cü tespit edildi. Yapılan baskınlarda hem organizasyonu yürüten 3 örgüt yöneticisi hem de gaybubet evinde kalan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 3 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3,1 milyon TL değerinde nakit döviz ele geçirildi.

Son operasyon ise FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcılarına geldi. ByLock’ta USER ID ve içerikleri olan gerçek 4 kullanıcı tespit edildi. Haklarında örgüt üyeliği kapsamında yan deliller de bulunan şüphelilerin adresleri belirlenince operasyonun düğmesine basıldı. ByLock kullanıcısı 4 FETÖ’cü İstanbul, Ankara, Karaman ve Kocaeli’de gözaltına alındı.