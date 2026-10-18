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Erzurum’da 150 TL’ye 11 çeşit kahvaltı: Sosyal medyada gündem oldu

Erzurum’da 150 TL’ye 11 çeşit kahvaltı: Sosyal medyada gündem oldu

00:31, 18/10/2026, Pazar
IHA
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Erzurum’da 150 TL’ye 11 çeşit kahvaltı: Sosyal medyada gündem oldu
Erzurum’da 11 çeşit serpme kahvaltı kişi başı 150 TL’ye sunuluyor.

Erzurum’da esnaf Nasır Dikilitaş’ın kişi başı 150 TL’den sunduğu 11 çeşitlik serpme kahvaltı, sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi gördü. Piyasadaki kahvaltı fiyatlarının altında sunulan menüyü denemek isteyen vatandaşlar işletmeye akın etti. Dikilitaş, kampanyayı “Herkes yesin diye 150 TL’ye kahvaltı” sözleriyle anlattı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde esnaf Nasır Dikilitaş’ın kişi başı 150 TL’den sunduğu serpme kahvaltı kampanyası, sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi gördü. Piyasadaki kahvaltı fiyatlarının altında sunulan 11 çeşitlik menüyü merak eden vatandaşlar, işletmeye gelerek kahvaltıyı tattı.

Yakutiye ilçesinde Celal Akın İlköğretim Okulu yakınlarında hizmet veren kahvaltı salonunda beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzurum’un yöresel lezzetlerinden göğermiş peyniri, haşlanmış yumurta, bal, salam, helva, zeytin çeşitleri, domates, salatalık ve somun ekmek ile çaydan oluşan serpme kahvaltı, kişi başı 150 TL’ye sunuluyor. İşletmeyi Nasır Dikilitaş, eşi ve kardeşi birlikte çalıştırıyor.

"Herkes yesin diye 150 TL’ye kahvaltı"

Farklı sektörlerde işletmecilik yaptıktan sonra kahvaltı sektörüne yöneldiğini belirten Nasır Dikilitaş, "Erzurum’da 350-400 TL kahvaltılar. Farklı bir şey yapalım dedik. Sosyal medyada paylaştık, tutuldu. Gelen misafirlerimiz var. 11 çeşit menümüz 150 TL’ye. Erzurum’da küçük bardak 15 liraya. Gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, çay, simit alıyorsun, kahvaltı yapmak için 75-80 lira ödüyorsun. Şimdi ben 150 liraya veriyorum, inan ki kazancım yok. Sadece sürümden, kazanmak istiyorum. Burası daha dolu oluyor aslında bugün hava yağışlı olduğundan ara sıra işimiz oldu. Allah’a şükürler olsun, verdiğine şükürler olsun. Herkes yesin diye 150 TL’ye kahvaltı" ifadelerini kullandı.

"Hem öğrenci dostu hem de ekonomiye bir katkı"

İşletmeyi Instagram’da görerek denemek için geldiğini söyleyen müşteri Furkan Abak, "İnanmadım daha doğrusu. Gelip kendi gözlerimle görmek istedim. Bugün de buraya geldik. Çeşitlerin bol olması, güler yüzlü insanların olması bizi cezbetti açıkçası. Vallahi yani bulunmaz bir nimet Erzurum’da. Zaten olması gereken bir şey bence. Onlardan da teşekkür ediyorum. Hem öğrenci dostu, hem de ekonomiye bir katkı sağlamışlar. Güzel bir şey bence" diye konuştu.

"Sosyal medyadan gördük"

Ağrı’dan hastane işleri için Erzurum’a geldiklerini ifade eden Caner Yüce ise, "Kahvaltıyı biz sosyal medyadan gördük, bayağı hoşumuza gitti. Ben de arkadaşıma attım. Zaten hastanede işimiz bittikten sonra buraya geldik. Yani oradaki videodaki sıcaklığı çok hoşumuza gitti. Biz onun için geldik. Gerçekten ellerine de sağlık, çok da güzel olmuş" dedi.


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Başlıklar :ErzurumKahvaltıSerpme Kahvaltı
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