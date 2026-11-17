İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale'de faaliyet gösteren zeytinyağı işletmeleri denetlendi.
Zeytinyağı üretim sezonunun açılmasıyla birlikte Çanakkale'nin Merkez, Ezine ve Eceabat ilçelerindeki işletmelerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri denetim ve incelemeler gerçekleştirdi.
Denetimler sezon boyunca sürecek
Üretim süreçleri, hijyen ve muhafaza şartları, hammadde kabul kriterleri ile yasal mevzuata uyumluluk, il genelinde sezon boyunca sürdürülecek denetimlerde titizlikle inceleniyor.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında ise "Tüketicilerin güvenilir ve kaliteli zeytinyağına erişimini güvence altına almak, gıda güvenliğini korumak ve muhtemel mevzuat ihlallerini önlemek amacıyla denetimlerin sezon boyu aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü gıda güvenliği sorunu için Alo 174 Gıda Hattı’na bildirimde bulunabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.
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