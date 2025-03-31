Üsküdar'da otomobil alev alev yandı

Aracın alev aldığı olayda can kaybı yaşanmadı.
Üsküdar, Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın sırasında otoyolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik oluştu.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Üsküdar'da Anadolu Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobil alev alev yanarken, bağlantı yolunda trafik oluştu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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