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Plakasız araçla polisin 'dur' ihtarına uymadı: Reflüje çarptı

Plakasız araçla polisin 'dur' ihtarına uymadı: Reflüje çarptı

08:1731/03/2025, Pazartesi
IHA
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kazada hafif yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kazada hafif yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçarken otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı.

sparta'nın Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi'nde meydana gelen olayda 25 yaşındaki B.K. idaresindeki plakasız BMW marka otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak durabildi. Hafif yaralanan B.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#denizli
#trafik kazası
#polis

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