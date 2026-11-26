Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta çıkan silahlı kavgada tabancayla bacağından vurulan 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda,
kavgakısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmeden yaralanmayla sonuçlandı.
Tartışma kavgaya dönüştü
İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle Ömer D. (49) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Arbede sırasında Ömer D.,
tabancayla sağ bacağından vuruldu.
Özel araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
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