Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halitpaşa Mahallesi'ndeki tehlikeli anların nedeni şiddetli lodos oldu.
Olay, Halitpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.
Gece saatlerinde başlayan lodos gün içinde zaman zaman şiddetini artırdı, bu nedenle apartmanın çatısında kiremitlerin üzerine uygulanan membran kaplama yerinden söküldü.
Vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu
Şiddetli rüzgârın etkisiyle çatıdan sarkan membran parçalarını gören vatandaşlar, bu parçaların cadde üzerinden geçenlerin üzerine düşme ihtimaline karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan ekipler merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıktı, tehlike oluşturan membran parçalarını kesip kontrollü şekilde aşağı indirdi.
Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir tehlikenin önüne geçildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.