"Bu yapı yıkılsa devlete ne zararı var?"





Yaşananlara tepki gösteren ev sahibi, röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Burası 2019 yılında yapı kullanım belgesi alınarak yapılan bir yapı. Daha sonra 2022 yılında yapı kullanım belgesini yanlış verildiği gerekçesiyle iptal ettiler. Biz de yapı kullanım belgesine güvenerek evi düzenledik. 2026 yılının başlarında da yıkım kararımız geldi. Benim anlamadığım, bu yapı yıkılsa devlete ne zararı var ya da ne kârı olacak? Burası bir bağ evi olarak geçiyor."











