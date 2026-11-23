Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) pazartesi günü yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İşletmenin internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Kasım'daki iptal edilen seferlerin saatleri ve güzergâhları paylaşıldı.
İptal edilen seferlerin saatleri belli oldu
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) yönündeki saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 seferleri yapılmayacak.
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) hattında ise saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30 seferleri iptal edildi.
Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi de iptal edilenler arasında yer aldı.
Saat 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi ile saat 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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