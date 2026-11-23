Ağrı’nın Patnos ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle su biriken yolda otomobil ile kepçe çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ağrı-Van kara yolunda, Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JM 6815 plakalı otomobil, yolda biriken suyun bulunduğu bölgede kepçeyle çarpıştı.
Sıkışanlar araçtan çıkarıldı
Olay yerine, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan S.D., B.D. ve C.D., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan S.D., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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