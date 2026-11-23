Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizde 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 185 bin lira olduğu belirtildi.