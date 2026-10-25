KPSS’den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı: Olay yerinde hayatını kaybetti
Ağrı’da 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan iki öğrenciye, park halindeyken hareket eden beton mikseri çarptı. Feci kazada öğrencilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer öğrenci hastaneye kaldırıldı. Beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ağrı’da beton mikserinin KPSS ortaöğretim sınavından çıkan öğrencilere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kaza, Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi’nde Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.’ya yolda yürüdükleri sırada, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. Kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Feci kaza kameraya yansıdı
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, beton mikserinin öğrenciyi altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.