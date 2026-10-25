Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı Dağı'nda dağcıların sığınabileceği iki yaşam odası kuruluyor: İlk yardım malzemeleri, acil butonu ve telsiz bulunacak

Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'nda, dağcıların yüksek irtifa kaynaklı sağlık sorunları ve olumsuz hava koşullarında güvenli şekilde sığınabilmeleri amacıyla dağın 4 bin 200 ve 4 bin 650 metrelerinde iki yaşam odası kuruluyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, yılın her mevsiminde zirvesinde erimeyen buzullarıyla dağcıların rotasında yer alıyor.