Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti
16:03, 25/10/2026, Pazar
AA
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Otomobildeki F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) yaşamını yitirdi.
Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.K'nin tedavisi sürüyor.
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Başlıklar :AğrıHamurTırHamur-Tutak Kavşağı