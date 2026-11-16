Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi.
İran'dan gelen kişinin valizinde bulundu
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda gerçekleştirilen kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemede valize gizlenmiş 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yaklaşık piyasa değeri 10 milyon 185 bin lira
Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 185 bin lira olduğu belirtildi.
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