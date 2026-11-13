Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 26 tutuklama

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 30 şüphelinin yakalanması için 11 Kasım’da operasyon düzenlendi. İl merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 bin 225 sentetik ecza, bin 553 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 peçete, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram metamfetamin, 26,14 gram sentetik kannabinoid ve 7,35 gram sentetik ecza hap tozu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 5 kartuş bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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