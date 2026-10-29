Suç makinesi gibi: 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki firari yakalandı

Dağlardan toplayıp kuyulara gömüyorlar: Bin 100 tonluk rekolte bekleniyor, kilosu 210 TL'den alıcı buluyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kestane hasadı başladı. İlçede 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan bu sezon yaklaşık bin 100 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kestanenin kilogramı ise büyüklüğüne göre 170 ila 210 TL arasında alıcı buluyor.