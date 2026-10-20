Arabanın ön camında 200 lira bulursanız hemen polisi arayın: Neden mi? İşte sebebi

İstanbul'da özellikle AVM ve market otoparklarında sürücüleri hedef aldığı belirtilen yeni bir hırsızlık yöntemi gündeme geldi. Araçların ön cam sileceklerine sıkıştırılan 200 liralık banknot, sürücünün dikkatini dağıtarak hırsızlara fırsat yaratabiliyor.

200 lira tuzağına dikkat

Otoparklarda sürücüleri hedef alan hırsızlık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Araçların ön cam sileceklerine sıkıştırılan 200 liralık banknotlar, sürücülerin dikkatini dağıtmak amacıyla kullanılabiliyor. İlk bakışta unutulmuş ya da tesadüfen bırakılmış gibi görünen para, sürücünün aracından inmesine neden olabiliyor.

Özellikle alışveriş merkezi ve market otoparklarında uygulandığı bildirilen yöntemde, sürücünün para almak için araçtan indiği sırada kapıların açık kalması ve değerli eşyaların görünür yerde bulunması hırsızlara fırsat yaratabiliyor.

Sürücünün dikkatini dağıtıp harekete geçiyorlar

Yöntemde, aracın ön camındaki parayı fark eden sürücünün dışarı çıkması hedefleniyor. Sürücü para ile ilgilenirken araçtaki çanta, telefon ve diğer değerli eşyalar çalınabiliyor. Bazı durumlarda ise aracın çalınması riski ortaya çıkabiliyor. Bu hırsızlık yöntemi yurt dışında da yaygın olarak kullanılıyor.

Camda para görürseniz ne yapmalısınız?

Aracın ön camında nereden geldiği belli olmayan bir banknot ya da kâğıt gören sürücülerin tedbirli davranması gerekiyor. Güvenliğinizi riske atmamak için şu noktalara dikkat edin:

Hemen araçtan inmeyin: Çevrenizi kontrol edin ve şüpheli bir durum olup olmadığını değerlendirin.

Kapıları kilitli tutun: Araç içinde bulunduğunuz sırada kapıların kilitli olduğundan emin olun.

Güvenli bir noktaya geçin: Şüpheli bir durum fark ederseniz kalabalık ve aydınlık bir alana yönelin.

Değerli eşyaları görünür yerde bırakmayın: Çanta, telefon ve cüzdan gibi eşyalarınızı koltuk üzerinde tutmayın.

Şüpheli durumu polise bildirin: Hırsızlık girişimi veya yakın bir tehdit olduğunu düşünüyorsanız güvenli bir noktadan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verin.

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