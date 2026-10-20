Arabanın ön camında 200 lira bulursanız hemen polisi arayın: Neden mi? İşte sebebi
Otoparkta aracınıza döndüğünüzde ön cam sileceğine sıkıştırılmış 200 liralık banknotla karşılaşırsanız hemen almak için harekete geçmeyin. İlk bakışta şans eseri bulunmuş gibi görünen para, dikkatinizi dağıtmak için hazırlanmış bir tuzağın parçası olabilir. Güvenlik uzmanları sürücüleri, bu yöntem karşısında tedbirli olmaları konusunda uyarıyor...
İstanbul'da özellikle AVM ve market otoparklarında sürücüleri hedef aldığı belirtilen yeni bir hırsızlık yöntemi gündeme geldi. Araçların ön cam sileceklerine sıkıştırılan 200 liralık banknot, sürücünün dikkatini dağıtarak hırsızlara fırsat yaratabiliyor.
200 lira tuzağına dikkat
Otoparklarda sürücüleri hedef alan hırsızlık yöntemlerine bir yenisi eklendi. Araçların ön cam sileceklerine sıkıştırılan 200 liralık banknotlar, sürücülerin dikkatini dağıtmak amacıyla kullanılabiliyor. İlk bakışta unutulmuş ya da tesadüfen bırakılmış gibi görünen para, sürücünün aracından inmesine neden olabiliyor.
Özellikle alışveriş merkezi ve market otoparklarında uygulandığı bildirilen yöntemde, sürücünün para almak için araçtan indiği sırada kapıların açık kalması ve değerli eşyaların görünür yerde bulunması hırsızlara fırsat yaratabiliyor.
Sürücünün dikkatini dağıtıp harekete geçiyorlar
Camda para görürseniz ne yapmalısınız?
Aracın ön camında nereden geldiği belli olmayan bir banknot ya da kâğıt gören sürücülerin tedbirli davranması gerekiyor. Güvenliğinizi riske atmamak için şu noktalara dikkat edin: